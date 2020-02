Recopa: Flamengo e Indepediente del Valle empatam em 1º jogo emocionante

O Flamengo enfrentou o Independiente Del Valle-EQU nesta quarta-feira 19, no estádio Olímpico Atahualpa, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida, com algumas reviravoltas e dando um tom de emoção no fim, terminou empatada em 2 a 2.

Os cariocas chegaram a virar o jogo, com Bruno Henrique e Pedro, já da metade para os instantes finais da partida. No entanto, a equipe equatoriana não deixou barata e em seguida logo empatou.

O Flamengo tenta levantar a sua segunda taça em 2020, continuando o ritmo intenso do ano passado, quando ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na semana passada, foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Athletico-PR, levantando o primeiro caneco do ano.