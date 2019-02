Recém convocado, Firmino é que mais participa de gols no Inglês em 2016

Desde que começou o ano, ninguém participou mais de gols do que o brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool. Nem o artilheiro do líder, Jamie Vardy, com 19 gols do torneio fez tanto quanto o brasileiro em 2016.

Firmino marcou sete gols e deu quatro assistências em 2016. O jogador participou de forma direta de onze gols, mais do que qualquer outro atleta da Premier League.

Quem mais marcou gols no torneio em 2016 foi Sergio Agüero, do Manchester City, com nove gols. Contudo, com apenas uma assistência, ele fica atrás de Firmino.

O brasileiro foi convocado para a Seleção Brasileira no último domingo (6), substituindo Kaká, que se lesionou em treinos no Orlando City.

Outro brasileiro também brilha na lista. Diego Costa, o brasileiro naturalizado espanhol, com participação em dez gols do Chelsea neste ano. Foram seis gols marcados e quatro assistências.

Quem mais participou de gols na Premier League de 2016

Roberto Firmino: 11 (7 gols e 4 assistências) – Liverpool

Diego Costa: 10 (6 gols e 4 assistências) – Chelsea

Sergio Aguero: 10 (9 gols e 1 assistência) – Manchester City

Wayne Rooney: 8 (5 gols e 3 assistências) – Manchester United

Jermain Defoe: 8 (7 gols e 1 assistência) – Sunderland