Real Madrid x PSG: saiba como assistir, ao vivo, em TV aberta

Real Madrid e Paris Saint-Germain fazem, nesta quarta-feira, a partir das 17h45 (de Brasília), um dos confrontos mais aguardados do ano. O jogo de ida das oitavas de final Liga dos Campeões da Europa, acontece no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e será transmitido para o Brasil, ao vivo, em três emissoras: Globo e Band, em TV aberta, e Esporte Interativo, em TV fechada. As estrelas Cristiano Ronaldo e Neymar estarão em campo, no duelo entre o clube espanhol, maior campeão do torneio com 12 troféus, e o badalado clube francês, que ainda busca seu primeiro título da Liga dos Campeões.