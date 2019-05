Real Madrid vence Villarreal no retorno de Vinícius Junior

No retorno aos gramados de Vinícius Junior, o Real Madrid derrotou o Villarreal por 3 a 2 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante dominicano Mariano Díaz foi o destaque do jogo com dois gols.

Recuperado da lesão no tornozelo direito que o deixou de fora dos gramados por cerca de dois meses, Vinicius Junior teve 20 minutos para mostrar seu futebol. O jovem brasileiro entrou no lugar de Brahim Díaz e teve boa atuação. Movimentou-se muito, finalizou três vezes e incomodou a defesa adversária.

Vinícius, de 18 anos, deve ter novas oportunidades nos dois últimos jogos do Real no campeonato para convencer o técnico Tite que pode fazer parte do grupo que disputará a Copa América no Brasil. Ele chegou a ser convocado para amistosos, mas foi cortado justamente por causa de sua lesão. A convocação acontece dia 17, na sede da CBF, no Rio.

Depois da partida, o Vinícius celebrou sua volta aos gramados via redes sociais. “Nunca duvide de suas possibilidades, tudo é possível. Feliz de voltar a jogar”, escreveu.

Com 68 pontos, o Real Madrid tem o terceiro lugar garantido e tenta, como consolo pela temporada ruim, terminar o campeonato em segundo. Para isso, precisa vencer seus dois jogos que faltam e o Atlético de Madrid, dono do posto, perder suas duas partidas finais. O Villarreal é o 15º colocado, com 40 pontos, e ainda corre risco de rebaixamento. Precisa pontuar nas últimas rodadas para escapar de vez da queda.

(com Estadão Conteúdo)