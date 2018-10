Real Madrid vence e Vinicius Jr. dá assistência em estreia como titular

O Real Madrid venceu o Melilla fora de casa, por 4 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. O jogo marcou a estreia do brasileiro Vinicius Junior como titular da equipe espanhola. O atacante, de 18 anos, deu uma assistência para o segundo gol, participou do terceiro e finalizou uma bola no travessão.

Os madrilenhos abriram o placar com gol do francês Karim Benzema. O segundo gol foi marcado por Marco Asensio, em jogada de Vinicius Junior, que deu um passe entre as pernas do defensor para o meia espanhol. Vinicius também participou do terceiro, anotado pelo espanhol Álvaro Odriozola. Os merengues fecharam o placar com o espanhol Cristo González.

A decisão de escalar o brasileiro foi tomada pelo técnico Santiago Solari, que fez sua estreia no comando do Real Madrid nesta quarta. Julen Lopetegui, ex-treinador da equipe, deu apenas duas oportunidades para Vinicius Junior no time principal do Real, onde o brasileiro ficou um total de 12 minutos dentro de campo.

Vinicius foi contratado para o time principal do Real Madrid, mas passou a maior parte do tempo com o Real Castilla, equipe B do clube madrilenho, que joga a terceira divisão do Campeonato Espanhol. O brasileiro fez cinco partidas pelo Castilla e marcou quatro gols. O Real Madrid volta a enfrentar o Melilla no dia 5 de dezembro, no estádio Santiago Bernabéu.