Real Madrid vence clássico contra o Atlético e segue líder na Espanha

O Real Madrid venceu neste sábado, 1, no Santiago Bernabéu, o clássico contra o Atlético de Madri por 1 a 0 e segue na liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time comandado por Zinedine Zidane chegou aos 49 pontos, 6 a mais do que o vice-líder Barcelona, que joga neste domingo contra o Levante.

O único gol do jogo foi marcado pelo centroavante francês Karim Benezma, aos 10 minutos do segundo tempo, após boa jogada do brasileiro Vinicius Junior e assistência do lateral Mendy.

Já o Atlético de Madrid se mantém na quinta colocação, a 13 pontos de distância do Real, e segue fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Com AFP