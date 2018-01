Real Madrid só libera Cristiano Ronaldo se puder contratar Neymar

Uma possível saída do atacante Cristiano Ronaldo do Real Madrid, que vem sendo especulada pela imprensa espanhola, só acontecerá caso o clube espanhol possa contratar o brasileiro Neymar, estrela do Paris Saint-Germain. De acordo com reportagem publicada pelo diário As na edição desta quinta-feira, a diretoria do clube de Madri não dificultará a saída do português, desde que possa contar com um substituto do mesmo nível.

De acordo com o As, como Cristiano Ronaldo andaria insatisfeito no Real e sonharia com um retorno ao Manchester United na próxima janela de transferência, o presidente do clube espanhol, Florentino Perez, estaria tentando convencer seu colega Nasser Al Khelafi a fazer uma negociação que envolveria Neymar, embora o dono do PSG tenha dito recentemente que a saída do brasileiro rumo a Madri seria “impossível”.

A insatisfação de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid aumentou nos últimos tempos após o clube negar-se a negociar um aumento salarial que o deixaria equiparado ao argentino Lionel Messi.