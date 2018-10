O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira, 11, que entrou com processos contra o jornal português Correio da Manhã pela publicação de uma “informação categoricamente falsa e que tenta prejudicar gravemente a imagem do clube”, relacionada a uma denúncia de estupro apresentada contra o atacante Cristiano Ronaldo.

“O Real Madrid não tinha conhecimento algum do caso ao qual o jornal se refere e que é relativo ao jogador Cristiano Ronaldo, e, portanto, não pôde exercer nenhuma ação sobre algo que desconhecia totalmente”, disse o clube espanhol em comunicado no qual também “exigiu uma retificação total” por parte do veículo.

Segundo o Correio da Manhã, Cristiano Ronaldo não queria assinar um acordo com a modelo Kathryn Mayorga, que o acusou de tê-la estuprado em 2009, em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas os advogados do Real Madrid o pressionaram para que aceitasse pagar uma indenização à americana.

O jornal também informou que o atacante se reuniu com seus advogados durante uma recente visita a Lisboa para debater a denúncia. O astro, agora na Juventus, negou de maneira taxativa as acusações em várias mensagens postadas em suas redes sociais.

Já advogado de Cristiano, o americano Peter S. Christiansen, afirmou que os documentos que supostamente contêm declarações do jogador foram roubados por um hacker, e publicados com “partes significativas alteradas e/ou completamente fabricadas”.

“Cristiano Ronaldo não nega que aceitou realizar um acordo, mas as razões que o levaram a fazê-lo estão, pelo menos, sendo distorcidas. Esse acordo não representa de modo alguma uma confissão de culpa”, acrescentou o defensor, que reiterou que a posição do jogador sempre foi e continua sendo de que ele e a modelo tiveram uma relação “consensual”.