Real Madrid prepara oferta ‘chocante’ pelo goleiro Alisson

Destaque da Roma nesta temporada, o goleiro Alisson, titular da seleção brasileira, está na mira do Real Madrid para a próxima temporada. Após muitas tentativas de contratar o espanhol David De Gea, do Manchester United (sem sucesso) o campeão europeu prepara uma oferta de 60 milhões de euros (cerca de 243,4 milhões de reais) pelo jogador revelado no Inter.

A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere Dello Sport, que definiu como “chocante” a proposta de cinco anos de contrato, com salário anual de 5 milhões de euros (cerca de 20,3 milhões de reais), o dobro do que Alisson recebe atualmente na Roma.

Alisson tem contrato com a equipe italiana até 2021. O costa-riquense Keylor Navas é o titular do Real Madrid desde a temporada 2015/2016 e conquistou as duas últimas Liga dos Campeões.