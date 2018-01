Real Madrid pode trocar Cristiano Ronaldo por Neymar

Contratar Neymar é uma velha obsessão do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. E, segundo informa o programa de rádio espanhol El Larguero, o dirigente estaria disposto a tirar o brasileiro do Paris Saint-Germain em breve, podendo até incluir o português Cristiano Ronaldo nas negociações.

De acordo com a emissora de rádio, sabendo das dificuldades em tirar Neymar do clube francês, uma das apostas do cartola para convencer a diretoria do clube francês a liberar o brasileiro seria envolver o atual melhor jogador do mundo como “moeda de troca”. Outros jornais europeus noticiam o desejo de Cristiano de deixar o Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol AS, o português está insatisfeito na capital espanhola e estaria planejando sua volta para o Manchester United. Na mira do fisco espanhol pelas constantes acusações de sonegação de impostos e sem manter boas relações com Florentino, o jogador estaria negociando sua saída.

No primeiro turno do Campeonato Espanhol desta temporada, Cristiano marcou apenas quatro gols, sua pior marca desde que chegou à Espanha. O Real Madrid é apenas o quarto colocado, com 32 pontos, 19 pontos a menos que o líder Barcelona.

(com ANSA)