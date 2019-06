Real Madrid pode pagar valor recorde por Mbappé

O atacante francês Kylian Mbappé é um dos alvos do Real Madrid para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, 26, o jornal francês L´Équipe divulgou o valor que o PSG cobraria para a saída do jogador: entre 230 milhões de euros (cerca de 1 bilhão de reais) e 250 milhões de euros (1,09 bilhão de reais).

O PSG contratou Mbappé, campeão do mundo com a França em 2018, de 20 anos, por 145 milhões de euros (634,7 milhões de reais) junto ao Monaco. No entanto, a cláusula ainda prevê um bônus de 35 milhões de euros (153,2 milhões de reais) que será pago caso Mbappé seja negociado.

Por isso, o valor mínimo cobrado pelo PSG seria de 230 milhões de euros – 7 milhões de euros a mais que o valor pago pelo PSG ao Barcelona em 2017, para ter Neymar. Até hoje, a transferência de Neymar é a mais cara da história.