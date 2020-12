Real Madrid perde para o Shakhtar e teme eliminação histórica

Com um gol do atacante brasileiro Dentinho, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 0 pelo Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira, 1, no estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O resultado complicou a situação dos espanhóis na competição – agora em terceiro lugar no grupo B, com sete pontos.

A pontuação de Real e a Shakhtar é a mesma. Os ucranianos, no entanto, levam vantagem devido ao segundo item utilizado como critério de desempate, que considera o saldo de gols em partidas disputadas entre as equipes em questão. Como o Shakhtar venceu por duas vezes – 3 a 2, em Madri, e agora 2 a 0 – fica na frente até o momento. O grupo é liderado pelo Borussia Mönchengladbach, com oito – o time alemão ainda encara a Inter de Milão nesta terça.

Caso não consiga pontuar contra o Mönchengladbach na próxima semana, o maior campeão do torneio com 13 taças sofrerá a primeira eliminação na primeira fase desde que a competição passou a contar com fase de grupos, em 1992. Desde então, em 28 participações, o clube sempre avançou para a fase eliminatória.

A vitória do Shakhtar começou a ser construída com um gol de Dentinho, aos 11 minutos do segundo tempo. Os ucranianos se valeram de um contra-ataque armado após um escanteio do Real. A jogada contou com a participação dos brasileiros Marlos e Taison. O triunfo foi consolidado com um novo contra-ataque, em gol marcado pelo meio-campista israelense Manor Solomon.

Ao todo, atuaram na partida nove brasileiros pelo Shakhtar, seis deles como titular, além de Rodrygo pelo Real Madrid, substituído aos 31 minutos do segundo tempo por Vinicius Junior. Decisivos diante da Inter de Milão, no início de novembro, os brasileiros não conseguiram atuação de destaque.

Confira os resultados dos jogos desta terça-feira:

14h55 – Shakhtar Donetsk 2 x 0 Real Madrid

14h55 – Lokomotiv Moscou 1 x 3 Red Bull Salzburg

17h – Borussia Mönchengladbach x Inter de Milão

17h – Olympique de Marseille x Olympiacos

17h – Atletico de Madrid x Bayern de Munique

17h – Liverpool x Ajax

17h – Atalanta x Midtjylland

17h – Porto x Manchester City