Real Madrid perde nos acréscimos para o Alavés e aumenta crise

O Real Madrid segue em momento conturbado e neste sábado viveu uma grande frustração: foi derrotado pelo modesto Alavés, fora de casa, por 1 a 0, com um gol de Manu Garcia, nos acréscimos, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro Vinícius Júnior entrou aos 35 do segundo tempo, mas não conseguiu se destacar pelo tricampeão europeu.

Com quase sete horas de bola rolando sem marcar gols (6 horas e 49 minutos), o Real Madrid vive sua maior seca de gols desde 1985. Com o resultado, o surpreendente Alavés chegou aos mesmos 14 pontos de Barcelona (1º) e Real Madrid (2º). O clube catalão, no entanto, pode chegar à liderança isolada em caso de vitória no domingo contra o Valencia (16º).

Nas outras partidas disputadas neste sábado, o Girona (14º) perdeu em casa para o Eibar (11º) por 3 a 2, enquanto o Levante (10º) derrotou por 1 a 0 o Getafe (13º).