Real Madrid mostra como ficou o rosto de Cristiano após chute

O Real Madrid voltou a vencer e Cristiano Ronaldo voltou a marcar gols neste domingo, mas o atacante português deixou o campo do Santiago Bernabéu preocupado – e ensanguentado. No exato momento em que cabeceou para marcar seu segundo gol na goleada por 7 a 1 sobre o La Coruña, o craque foi atingido pelo cravo da chuteira de Fabian Schär ao lado de seu olho esquerdo. Nesta segunda-feira, o Real Madrid mostrou os bastidores do acidente com seu principal jogador.

Cristiano nem conseguiu celebrar o gol e ficou caído no gramado, com um corte profundo no local. Ele chegou a usar um celular para conferir a gravidade do machucado e teve de receber três pontos no local no vestiário. “Levou alguns pontos e está tudo bem, foi só isso”, afirmou o técnico Zinedine Zidane, após a partida. Confira, abaixo, o vídeo divulgado pelo Real Madrid.