Real Madrid inscreve Vinicius Junior no time juvenil

Vinicius Junior foi regularizado nesta sexta-feira como jogador do Real Madrid, e o anúncio, publicado no site da Real Federação Espanhola de Futebol, colocou o atacante brasileiro no plantel das categorias de base do clube. A “manobra”, no entanto, não impede o atacante revelado no Flamengo de integrar o time principal.

A medida é uma forma de o campeão europeu poder contratar mais reforços para a próxima temporada sem inchar o elenco e com a possibilidade de utilizar o brasileiro tanto na equipe principal, como no Castilla, o time B, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Vinicius Junior tem apenas 18 anos, o que viabilizou a opção do Real Madrid.

“Fico no Real Madrid. Fico na primeira equipe”, disse o atacante no dia de sua apresentação ao time. “Eles vão decidindo se eu fico fora de um jogo ou outro. Desço para o B para me adaptar o mais rápido possível”, completou o jogador, contratado por pouco mais de 195 milhões de reais (45 milhões de euros).

A revelação brasileira vem tendo boas atuações nos treinamentos comandados pelo novo técnico da equipe, o espanhol Julen Lopetegui.