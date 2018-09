Real Madrid inscreve Vinícius Jr. na Liga dos Campeões

O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira, a lista de jogadores inscritos para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O atacante brasileiro Vinícius Jr foi um dos escolhidos pelo técnico Julen Lopetegui.

Seis jogadores do Real Madrid Castilla, da terceira divisão, foram inscritos na lista B, que contém jogadores com menos de 21 anos aptos a, caso necessário, substituir atletas da lista principal. Apesar de também jogar no Castilla, Vinícius Jr foi chamado para a lista A.

Jogadores do Real inscritos na Liga dos Campeões:

Goleiros:

Keylor Navas

Kiko Casilla

Thibaut Courtois

Luca Zidane (B)

Defensores:

Dani Carvajal

Jesús Vallejo

Sergio Ramos

Raphael Varane

Marcelo

Álvaro Odriozola

Sergio Reguilón

Adri De la Fuente (B)

Sergio Lopez (B)

Javi Sánchez (B)

Meias:

Toni Kroos

Luka Modric

Casemiro

Federico Valverde

Marcos Llorente

Marco Asensio

Isco

Dani Ceballos

Seoane (B)

Feuillasier (B)

Atacantes:

Mariano Diáz

Gareth Bale

Karim Benzema

Lucas Vázquez

Cristo

Vinícius Jr