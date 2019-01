Real Madrid foi o clube que mais faturou na última temporada

O Real Madrid superou o Manchester United e voltou a ser o clube que mais faturou no futebol mundial na temporada passada, segundo um relatório da Deloitte Football Money League divulgado nesta quinta-feira, 24.

O clube espanhol gerou 750,9 milhões de euros (cerca de 3,2 bilhões de reais) em receitas, sendo seguido no ranking pelo Barcelona (690, 4 milhões de euros) e Manchester United (666 milhões de euros). Essa é a 12ª vez em 22 edições do relatório que o Real Madrid fica no topo da lista e a primeira desde a temporada 2014/15.

O estudo da Deloitte Football Money League classifica os 20 clubes que mais faturaram na temporada. Apesar de duas equipes do Campeonato Espanhol estarem entre os três primeiros, o top 10 é dominado pelos ingleses, com seis representantes.

O primeiro clube italiano do ranking é a Juventus, que ocupa a 11ª posição, com uma receita de 394,9 milhões de euros. Essa é a primeira vez desde a temporada 2011/12 que a equipe de Turim não aparece entre os 10 primeiros colocados.

Os 20 clubes que mais faturaram:

1 – Real Madrid – 750,9 milhões de euros

2 – Barcelona – 690,4 milhões de euros

3- Manchester United – 666 milhões de euros

4 – Bayern de Munique – 629,2 milhões de euros

5 – Manchester City – 568,4 milhões de euros

6 – PSG – 541,7 milhões de euros

7 – Liverpool – 513,7 milhões de euros

8 – Chelsea – 505, 7 milhões de euros

9 – Arsenal – 439,2 milhões de euros

10 – Tottenham – 428,3 milhões de euros

11 – Juventus – 394,9 milhões de euros

12 – Borussia Dortmund – 317, 2 milhões de euros

13 – Atlético de Madrid – 304,4 milhões de euros

14 – Inter de Milão – 280,8 milhões de euros

15 – Roma – 250 milhões de euros

16 – Schalke 04 – 243,8 milhões de euros

17 – Everton – 212,9 milhões de euros

18 – Milan – 207,7 milhões de euros

19 – Newcastle – 201,5 milhões de euros

20 – West Ham – 197,9 milhões de euros

(Com agência Ansa)