Real Madrid estaria disposto a investir 2,1 bilhões de reais em Neymar

O Real Madrid sonha com o atacante brasileiro Neymar para reforçar seu time para as próximas temporadas. O diário espanhol Mundo Deportivo divulgou nesta quinta-feira, 20, que o clube estaria disposto a investir cerca de 480 milhões de euros (2,1 bilhões de reais) no jogador, atualmente no PSG, para os próximos cinco anos.

A proposta do Real Madrid é alta para atrair o PSG, dono dos direitos federativos do atleta até 2022, e o jogador, com um salário elevado. Os espanhóis oferecem 130 milhões de euros (564,3 milhões de reais) ao clube francês, mais um jogador. Na lista estão o atacante galês Gareth Bale, que não está nos planos de Zinedine Zidane para a próxima temporada, e o meia colombiano James Rodríguez, que esteve por dois anos emprestado ao Bayern de Munique. Bale está avaliado em 60 milhões de euros (260,5 milhões de reais), enquanto James está avaliado em 50 milhões de euros (217 milhões de reais), de acordo com o site TransferMarkt.

Para o jogador, o Real Madrid estaria disposto a investir 60 milhões de euros (260,5 milhões de reais) anuais em salários. O clube espanhol pretende oferecer um contrato de cinco anos ao brasileiro, que geraria um gasto de 300 milhões de euros (1,3 bilhão de reais) no período.

Para essa temporada, o Real Madrid já contratou o belga Eden Hazard, junto ao Chelsea, por 100 milhões de euros (cerca de 434 milhões de reais), mas pretende continuar investindo, após uma temporada sem conquistas em 2018/2019.