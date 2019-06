Real Madrid desiste de contratar Neymar e focará em Mbappé

O mau momento de Neymar já reflete no mercado. Envolvido uma escandalosa denúncia de estupro e tentando se recuperar de mais uma temporada infeliz no Paris Saint-Germain, o atacante brasileiro não é mais visto como prioridade pelo Real Madrid. De acordo com informações do diário espanhol As desta terça-feira, 4, o clube de Madri descartou a contratação do brasileiro e focará seu esforços em um companheiro de Neymar, o francês Kylian Mbappé.

Segundo a publicação, o clube admira o futebol de Neymar e o considera um “galático com todas as letras”. No entanto, os sócios do time já não têm o atacante entre os preferidos, pois temem pela sua adaptação e pelo possível envolvimento em polêmicas.

O jornal ainda informa que Wagner Ribeiro, agente que tem a confiança tanto de Neymar pai quanto de Neymar Junior, esteve em Madri há três semanas para uma reunião com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. O caminho para um possível acordo entre as partes teria sido iniciado, mas o escândalo recente envolvendo o camisa 10 da seleção brasileira fez com que o interesse merengue esfriasse.

Com isso, as atenções do Real Madrid se voltam, de forma mais imediata, ao belga Eden Hazard, que já anunciou que deixará o Chelsea, e no francês Ferland Mendy, defensor do Lyon. Na sequência, o clube 13 vezes campeão europeu espera conseguir tirar Kylian Mbappé do PSG.

Jovic, o novo 9

Enquanto busca reforços de pesos, o Real Madrid já anunciou nesta terça-feira uma aposta para o futuro: o atacante sérvio Luka Jovic, de 21 anos, que se destacou nesta temporada pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O jogador ainda realizará exames médicos antes de assinar contrato no Santiago Bernabéu.

O contrato entre Jovic e o Real Madrid tem duração de seis temporadas, se estendendo até o dia 30 de junho de 2025. Os valores da negociação não foram divulgados, mas especula-se que a contratação gira em torno de 60 milhões de euros (cerca de 262 milhões de reais).

Com isso, o atacante sérvio se junta aos brasileiros Eder Militão e Rodrygo na lista de reforços oficializados pelo Real Madrid. Especulado em diversos clubes nesta janela europeia de transferências, Luka Jovic marcou 27 gols na última temporada europeia.