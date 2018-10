Real Madrid demite Lopetegui após vexame contra o Barcelona

O espanhol Julen Lopetegui não é mais o técnico do Real Madrid. A demissão foi decidida em uma reunião da diretoria nesta segunda-feira (29). Além do péssimo início de temporada, a goleada por 5 a 1 sofrida diante do Barcelona, no domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, foi a gota d’água para os dirigentes do Real.

“A decisão tem como fim mudar a dinâmica em que se encontra a equipe principal, enquanto ainda são alcançáveis os objetivos da temporada. A direção entende que existe uma grande desproporção entre a qualidade do elenco do Real Madrid, que conta com oito jogadores indicados para o Bola de Ouro, algo sem precedentes na história do clube, e os resultados obtidos até agora”, comunicou o Real Madrid em nota.

Esta é a segunda demissão que Julen Lopetegui enfrenta em 2018. No dia 13 de junho, a dois dias do início da Copa do Mundo da Rússia, o técnico foi demitido da seleção espanhola por ter aceitado o convite do Real Madrid para substituir Zinedine Zidane.

Em apenas quatro meses e meio de trabalho no Real Madrid, Lopetegui deixa o clube com seis vitórias, dois empates e seis derrotas. O Real ocupa a nona colocação do Espanhol, com apenas 14 pontos, sete atrás do líder Barcelona. No Grupo G da Liga dos Campeões, o time tem campanha irregular com duas vitórias e uma derrota e divide o primeiro lugar com a Roma.

Sem acordo com o italiano Antonio Conte, o time madrilenho será comandado interinamente pelo argentino Santiago Solari, ex-jogador do clube no início dos anos 2000.