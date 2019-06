Real Madrid contrata jovem japonês que jogará a Copa América

O Real Madrid, que vem anunciado diversos reforços depois de uma temporada desastrosa, contratou nesta sexta-feira, 16, o atacante japonês Takefusa Kubo, de apenas 18 anos. Tratado pelo time como “um dos jovens mais promissores do mundo do futebol”, ele deve reforçar inicialmente o time B do Real. Kubo está no Brasil com a seleção japonesa para a disputa da Copa América.

O clube não revelou os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa espanhola estima que o Real Madrid desembolsou 2 milhões de euros (cerca de 8,7 milhões de reais) ao FC Tokyo, clube da primeira divisão japonesa que detinha os direitos do jogador, que assinou contrato de cinco anos.

“Takefusa Kubo vai reforçar o time de Castilla na próxima temporada. Jogador dotado de muita técnica e enorme talento ofensivo, ele tem grande visão de jogo, é veloz e tem faro de gol”, registrou o Real Madrid, no comunicado em que anunciou o reforço.

Mesmo com apenas 18 anos, Kubo já fez sua estreia pela seleção do Japão, no última dia , em vitória por 2 a 0 em amistoso contra El Salvador. Ele será uma das apostas da equipe para a Copa América, no Brasil. Pelo FC Tokyo, ele disputou 13 partidas e marcou quatro gols no Campeonato Japonês, neste ano.

Kubo é mais um reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Antes, o clube contratou os brasileiros Eder Militão e Rodrygo, ex-Santos. Nos últimos dias, confirmou o meia-atacante belga Eden Hazard, ex-Chelsea, o atacante sérvio Luka Jovic, ex-Eintracht Frankfurt, e o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy, ex-Lyon.