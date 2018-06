Real Madrid busca substituto para Zidane; Löw rejeita o cargo

Sem Zinedine Zidane, que deixou o clube no auge após três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, o Real Madrid está a procura de um novo técnico capaz de aceitar a honra e os riscos de um cargo inflamável e sempre sobre pressão. Na manhã desta sexta-feira, 1, o treinador da Alemanha, Joachim Löw, que tem contrato até 2022, rejeitou uma possível ida para o clube. “Posso descartar totalmente essa possibilidade. A demissão de Zidane também me surpreendeu, mas o Real Madrid vai encontrar certamente um bom substituto”, afirmou.

Já o treinador argentino do Tottenham, Mauricio Pochettino deixou a porta aberta: “Que aconteça o que tenha que acontecer”, disse o treinador, mesmo após a renovação com o clube inglês até 2023. “Você acha que existem técnicos que consideram que é difícil, que é preciso ser valente para agarrar um elenco assim? Eu pensaria exatamente o contrário”, completou sorrindo.

Em enquete realizada pelo diário espanhol Marca, o favorito foi Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, com 29% dos votos. Pochettino ficou em segundo lugar, com 23%, enquanto Löw ficou em terceiro, com 14%.

(com AFP)