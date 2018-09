Com golaços, Real Madrid bate Roma na estreia da Champions

O atual tricampeão Real Madrid não teve dificuldades para passar pela Roma por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela primeira rodada do grupo G da Liga dos Campeões da Europa, com três belos gols.

Primeiro, Isco deixou o goleiro Olsen, da Roma, paralisado em cobrança perfeita de falta. Depois, Luka Modric deu lançamento perfeito para o Gareth Bale, que chutou cruzado, sem chances. Já nos acréscimos, o dominicano Mariano Díaz, reforço do time para a temporada e “herdeiro” da camisa 7 que era de Cristiano Ronaldo, acertou um belo chute de fora da área.

A vitória rendeu a liderança do Grupo G ao Real Madrid, com três pontos, dois a mais que Viktoria Plsen e CSKA Moscou, que empataram em 2 a 2, na República Tcheca.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o CSKA em Moscou, enquanto a Roma volta para a Itália, onde joga contra o Viktoria Plsen.

Resultados dos jogos desta quarta-feira na Liga dos Campeões:

Grupo E:

Ajax 3 x 0 AEK

Benfica 0 x 2 Bayern de Munique

Grupo F:

Shakhtar Donetsk 2 x 2 Hoffenheim

Manchester City 1 x 2 Lyon

Grupo G:

Real Madrid 3 x 0 Roma

Viktoria Plsen 2 x 2 CSKA Moscou

Grupo H:

Young Boys 0 x 3 Manchester United

Valencia 0 x 2 Juventus