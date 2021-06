Real Madrid anuncia saída de Sérgio Ramos após 16 anos

O Real Madrid anunciou na tarde desta quarta-feira, 16, o fim do ciclo do zagueiro e capitão Sérgio Ramos no clube após 16 temporadas. Em comunicado, os espanhóis informaram que Ramos, 35 anos, deixará o clube e receberá uma última homenagem, no centro de treinamentos Ciudad Deportiva de Valdebebas, com a presença do presidente Florentino Pérez. Ele ainda participará de entrevista coletiva na sequência do ato, às 7h30 (de Brasília).

Com contrato até 30 de junho, Sérgio Ramos não chegou a um acordo para seguir por mais uma temporada. De acordo com o Marca, o Real ofereceu uma redução salarial de 10%, além da renovação contratual por mais 12 meses. Ramos desejava um vínculo de, pelo menos, mais duas temporadas.

O zagueiro fez história com a camisa do clube conquistando quatro Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e cinco Campeonatos Espanhóis. Além disso, jogou 671 partidas, marcando 101 gols, desde a chegada do Sevilla, na temporada 2005/2006.

Ele é o jogador com mais jogos em La Liga pelo Real na história, 471 aparições, e o segundo que conquistou mais títulos, 22 ao todo, atrás somente de Paco Gento, com 23.

Ainda não há definições sobre o futuro do atleta, especulado em clubes como Paris Saint-Germain. De acordo com o Marca, ele não falará sobre o futuro na entrevista, que já está encaminhado. Em entrevista recente, o diretor de futebol do Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, conhecido como Monchi, afirmou ter poucas expectativas de contar novamente com o jogador.