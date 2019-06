Real Madrid anuncia contratação do belga Eden Hazard

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira, 7, em nota divulgada em suas redes sociais, uma contratação de peso: a do atacante Eden Hazard. O belga de 28 anos já vinha sendo especulado no clube espanhol desde a última temporada, mas o acerto com a equipe, ainda sem valores divulgados, ocorreu apenas nesta sexta. O contrato é válido até 2024 e Hazard será apresentado no dia 13, no Santiago Bernabéu.

Hazard liderou o Chelsea na conquista do título da Liga Europa em maio, marcando dois gols na vitória por 4 a 1 contra o Arsenal, na final. O belga também levantou duas taças do Inglês em sete temporadas vestindo a camisa do time de Londres.

A contratação serviu como uma resposta do Real Madrid à péssima temporada que fez, terminando sem títulos nas quatro competições que disputou, amargando apenas o terceiro lugar no Campeonato Espanhol. O belga chega para suprir a ausência de Cristiano Ronaldo, que saiu para a Juventus na última temporada.