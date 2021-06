Real Madrid acerta a contratação do técnico Carlo Ancelotti

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira, 1º, a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para substituir o francês Zinedine Zidane. Ancelotti estava desde 2019 no Everton, da Inglaterra, e retorna para a sua segunda passagem por Madri, onde trabalhou entre 2013 e 2015. O contrato é válido por três temporadas, até 2024.

“O treinador de La Décima”, publicou o clube em suas redes sociais, fazendo menção ao décimo título da Liga dos Campeões da Europa, conquistado por ele, quebrando um longa espera na competição.

Ancelotti será apresentado nesta quarta e concederá a primeira entrevista. Antes do desfecho, o nome de Antonio Conte, que recentemente se desvinculou da Inter de Milão, era cogitado. Além dele, também havia menção a uma efetivação do ex-atacante e ídolo do clube, Raul González, atualmente na equipe B.

O Everton também anunciou oficialmente a saída de Ancelotti. Nesta temporada, o clube terminou apenas na décima colocação do Campeonato Inglês após um começo empolgante, chegando a liderar as primeiras rodadas. Sendo assim, não assegurou vaga para as duas principais competições europeias.

De acordo com o jornal espanhol As, o perfil de Ancelotti foi visto como ideal pelo fato de ser elogiado pelo bom relacionamento com atletas e ser uma espécie de “pacificador” para o momento. O clube não conquistou títulos na última temporada e recebeu uma série de críticas de seu ex-treinador.

Em uma carta aberta, Zidane disse que não havia mais confiança na relação com o Real e que sofreu com um relacionamento já desgastado com o presidente Florentino Pérez. Ele reclamou do vazamento intencional de assuntos internos do elenco e que foi censurado mesmo com todo o legado construído em anos no clube.

