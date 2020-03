Real e Barcelona jogam por desempate histórico e liderança do Espanhol

É difícil medir o tamanho de um clássico; todo confronto entre dois rivais vale muito. Contudo, o Real Madrid e Barcelona deste domingo, 1º de março, pelo Campeonato Espanhol, será um dos jogos com mais peso entre os dois gigantes nos últimos tempos. O El Clasico da 26ª rodada terá o time da capital como mandante, no estádio Santiago Bernabéu, com chance de passar o time de Lionel Messi e Antoine Griezmann na tabela. Além disso, eles estão empatados em vitórias no duelo histórico.

O Barcelona tem 55 pontos conquistados em 25 partidas e lidera a competição. O Real Madrid é o segundo colocado apenas dois pontos atrás e pode assumir a primeira colocação em caso de vitória em casa. Os dois se enfrentaram 179 vezes na história da LaLiga, como é chamado o torneio nacional. São 72 vitórias para cada lado, além de 35 empates.

O clássico entre Real Madrid e Barcelona acontece na tarde deste domingo, às 17h (horário de Brasília). O confronto será transmitido com exclusividade pelo canal por assinatura Fox Premium. No último duelo, válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol, as duas equipes não saíram do 0 a 0 no estádio Camp Nou, casa do Barça.

Em entrevista para o site de LaLiga, o capitão do Real Madrid Sergio Ramos afirmou que, apesar de sua experiência, vive o clássico de forma diferente. “Não é um jogo normal. Por isso, ainda mantenho intacto o sentimento com o qual joguei o primeiro clássico, sempre com a ambição de terminar com a vitória”, afirmou o zagueiro, que é o jogador que mais vezes atuou na história do confronto, com 43 aparições nas 15 temporadas em que defende os merengues.

Publicidade

O goleiro do Barcelona Marc-André Ter Stegen diminuiu a importância do jogo estar valendo pela liderança do Campeonato Espanhol e disse que a equipe tem que vencer o rival sempre. “Não pensamos no que está acontecendo na temporada, a situação na tabela. Queremos apenas vencer, conquistar os três pontos em Madrid”, afirmou para o site do torneio.