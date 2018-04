Real e Atlético de Madrid empatam em derby e colocam Barça perto do título

Real Madrid e Atlético de Madrid realizaram o derby da capital espanhola no nível em que todos esperavam. Numa partida de altíssima intensidade por parte das duas equipes, o empate em 1 a 1 ficou pequeno para tamanha qualidade do jogo realizado no Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 31ª rodada.

Jogando em casa, o Real Madrid teve maior posse de bola e chegou mais vezes na meta adversária. Dessa forma abriu o placar com Cristiano Ronaldo já na segunda etapa. Pouco tempo depois, Griezmann aproveitou a sobra dentro da área para igualar o placar e garantir o empate no clássico.

Apesar do bom jogo tecnicamente, o resultado acabou sendo ruim para os dois. Pelo lado do Atlético de Madrid, o ponto conquistado não ajuda no sonho de alcançar o Barcelona na briga pelo título, já que distância agora é de 11 pontos, restando sete jogos. Já os merengues chegam aos 64 pontos e ficam a quatro do rival local na briga pela segunda colocação.

O jogo – O começo de partida do Real Madrid foi fulminante. Pressionando a saída de bola do adversário, os merengues foram muito bem nos minutos inicias e por pouco não abriram o placar. Na primeira chance, Asensio arrematou bonito a sobra na entrada da área e acabou acertando o travessão logo aos 10 minutos.

Pouco tempo depois, Cristiano Ronaldo decidiu experimentar da entrada da área e finalizou forte. O chute tinha o endereço certo e exigiu uma boa defesa de Oblak. Aos 27, Varane cabeceia firme e o goleiro defende, no rebote, o próprio francês finaliza firme e Oblak faz mais um defesa.

A primeira chance para os visitantes veio logo em sequência. Aos 29 minutos, Diego Costa entrou na área adversária e finalizou firme para o gol. Navas mostrou um reflexo rápido e fez a defesa salvando o Real Madrid.

No último lance do primeiro tempo, Marcelo limpou, na entrada da área, para o lado direito. Mesmo com a perna ruim, o brasileiro finalizou bonito e acertou a trave adversária. No rebate, Carvajal pega de primeira, porém Oblak faz nova defesa.

No segundo tempo, o Real Madrid seguiu se mostrando mais perigoso que o rival. Na primeira chance da segunda metade, Bale foi lançado pela esquerda e encontrou Cristiano Ronaldo dentro da área. O português aproveitou o erro da defesa adversária para ajeitar o corpo e finalizar firme e rasteiro para abrir o placar.

A abertura de placar mudou radicalmente a postura do Atlético de Madrid dentro de campo. Aos 11 minutos, Griezmann dá um passe sensacional para Vitolo dentro da área. O atacante acabou dividindo Navas e a bola sobrou limpa para o francês, que finalizou tranquilo para igualar a partida quatro minutos depois do gol merengue.

No minuto seguinte, por pouco os Colchoneros não viraram o jogo. Após um corte parcial de um cruzamento para a área, a bola acabou sobrando limpa para Koke, que finalizou de primeira e exigiu uma boa defesa de Navas.

Após a pressão do Atlético, o Real voltou a se impor em campo porém demonstrou dificuldades para finalizar a gol, principalmente após a saída de Cristiano Ronaldo, que foi poupado para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra Juventus.

