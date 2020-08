RB Leizpig surpreende Atlético de Madri e chega à semifinal da Champions

O RB Leipzig está na semifinal da remodelada Liga dos Campeões, agora com mata-mata em jogo único e sem torcida, respeitando o protocolo de prevenção ao coronavírus. A surpreendente equipe alemã não se intimidou diante do favorito Atlético de Madri e venceu por 2 a 1, no estádio José Alvalade, em Lisboa, na tarde desta quinta-feira, 12. Na semifinal, a equipe alemã de apenas 11 anos de história enfrentará o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira, 25.

Os dois clubes chegaram embalados após eliminarem os últimos finalistas nas oitavas. O Atlético de Madri, que superou o atual campeão Liverpool entrou como franco favorito, mas teve enorme dificuldade diante da organizada equipe alemã, que já havia surpreendido o Tottenham na fase anterior. Com uma postura extremamente defensiva, sobretudo na primeira etapa, o time colchonero, três vezes vice-campeão, acabou castigado.

Mesmo desfalcado de seu terá seu principal artilheiro, Timo Werner, autor de 32 gols na temporada, que foi contratado pelo Chelsea e antecipou sua ida a Londres, o time alemão mandou no primeiro tempo. Logo no início, Halstenberg teve ótima chance mas, quase da pequena área, chutou por cima. Com atuação destacada do zagueiro francês Dayot Upamecano, o Leipzig praticamente anulou a equipe espanhola, que só assustou em jogadas de bola parada.

O time do técnico Julian Nagelsmann, de apenas 33 anos, manteve seu estilo de priorizar a posse de bola, enquanto o Atlético de Simeone se fechava bem. A retranca atleticana, no entanto, foi vazada aos quatro da segunda etapa, quando o atacante espanhol Dani Olmo apareceu no meio da zaga e, de cabeça, venceu o goleiro Jan Oblak.

Simeone, então, teve de partir para o ataque e mandou a campo a sua contratação mais cara, o jovem João Félix, que entrou animado para brilhar em sua terra natal. O jogador de 20 anos, comprado junto ao Benfica por 120 milhões de euros, rapidamente mudou o panorama do jogo com seus dribles e visão de jogo. Aos 24 minutos, Félix tabelou com Diego Costa, invadiu a área e foi derrubado por Klostermann. Com personalidade, o português pegou a bola e converteu a penalidade.

O jogo ficou equilibrado, mas aos 42 minutos, o americano Tyler Adams, de 21 anos, recebeu da entrada da área e chutou forte; a bola desviou na zaga e matou o goleiro Oblak. O surpreendente clube alemão enfrentará na semifinal o PSG, que na véspera suou para eliminar a Atalanta. Será um reencontro entre o técnico Thomas Tuchel e seu “pupilo” Julian Nagelsmann. O hoje técnico do PSG dirigiu o compatriota no Augsburg e o encorajou a encerrar a carreira de atleta, em meio a graves lesões, e a investir na carreira de treinador.

Do outro lado da chave, se enfrentam pelas quartas de final Barcelona x Bayern de Munique e Manchester City x Lyon. Os clubes permanecerão na “bolha” em Portugal até a final, marcada para o dia 23, no Estádio da Luz.

