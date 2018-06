Ranking da Fifa: anfitriã Rússia é a pior seleção da Copa do Mundo

A seleção da Rússia não vive bom momento, a uma semana de abertura da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, foi divulgada a atualização do ranking da Fifa e a equipe russa alcançou sua pior colocação histórica: é o 70º da lista, o que a torna a seleção com ranking mais baixo dentre todas as 32 participantes do Mundial. A Alemanha segue no topo, com o Brasil em segundo.

O desempenho ruim nos últimos amistosos (derrota para a Áustria e empate com a Turquia) fizeram a Rússia cair quatro posições, da 66ª para a 70ª. Com isso, foi ultrapassada pela Arábia Saudita (67ª), justamente sua adversária na abertura do Mundial, no próximo dia 14, em Moscou. Dentre as equipes que não estão na Copa, o Chile é o melhor colocado (9º).

Com vitórias nos últimos amistosos, a seleção brasileira se aproximou da Alemanha na liderança – tem 127 pontos a menos. Bélgica, Portugal e Argentina completam o top 5. A única mudança entre os 10 primeiros foi a subida da Polônia, que passou da 10ª para a 8ª colocação.

Os top10 do ranking da Fifa de junho de 2018:

1 – Alemanha (1558 pontos)

2 – Brasil (1431)

3 – Bélgica (1298)

4 – Portugal (1274)

5 – Argentina (1241)

6 – Suíça (1199)

7 – França (1198)

8 – Polônia (1183

9 – Chile (1135)

10 – Espanha (1126)