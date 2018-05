Ramos deseja boa recuperação a Salah: “O futuro te espera”

Diretamente envolvido no lance que tirou o atacante Mohamed Salah da final da Liga dos Campeões, o zagueiro Sergio Ramos pronunciou-se pela primeira vez sobre o caso na noite deste sábado. Por meio do seu Twitter, o espanhol poetizou com a incerteza do futebol e desejou uma recuperação rápida ao egípcio.

“O futebol ensina o rosto mais doce, às vezes, e o mais amargo, nos outros. Antes de tudo, somos companheiros de profissão. Te desejo uma recuperação imediata, Salah. O futuro espera por você”, postou o jogador, que vem sendo bastante criticado na internet por uma suposta “maldade” no lance.

Na ocasião, aos 25 minutos do primeiro tempo, Ramos tentou desarmar o adversário, tocou na bola por baixo e, como o lance seguiu, caiu para o chão puxando o atacante junto consigo. O problema foi que Salah, com o braço direito preso ao corpo do rival, não conseguiu se proteger da queda e acabou machucando o ombro esquerdo.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018

O lance e a substituição, rapidamente, passaram a deixar muitos apreensivos quanto as possibilidades de Salah participar da Copa do Mundo, competição que a seleção do Egito volta a disputar depois de 28 anos. A Federação Egípcia de Futebol, que logo após o lance desejou boa recuperação ao atacante, se manifestou na mesma rede social dando o primeiro parecer clínico.

Já de noite, a entidade divulgou um comunicado dizendo que Salah passou por exames, os quais descartaram uma fratura no ombro, mas apontaram uma lesão na articulação dos ligamentos. Com isso, a perspectiva para a recuperação do “faraó” a tempo da Copa do Mundo cresce.