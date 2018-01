Rafinha chega à Inter de Milão por empréstimo

O Barcelona confirmou nesta segunda-feira o empréstimo do meia Rafinha Alcântara para a Inter de Milão até junho deste ano, quando termina a atual temporada europeia. O contrato prevê a opção de compra ao clube italiano, que será obrigado a desembolsar cerca de 35 milhões de euros (135 milhões de reais) para ter o jogador em definitivo. Os valores podem chegar a até 40 milhões de euros (155 milhões de reais) com algumas variáveis previstas no contrato e o clube de Milão arcará integralmente com os salários do meia campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016.

Sem espaço no Barcelona, ainda mais após a chegada de Philippe Coutinho – jogou apenas uma partida na temporada atual – o brasileiro acertou a sua ida ao time italiano com o objetivo de jogar mais e poder brigar para estar na lista de convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia. Este será o terceiro time da carreira de Rafinha Alcântara, que além do Barcelona, clube que o formou e pelo qual estreou como profissional no final de 2011, o meia também jogou no Celta entre 2013 e 2014.