Radamel King, pai de Falcao Garcia, morre em quadra de tênis

Radamel García King, ex-jogador colombiano e pai do ídolo local Radamel Falcao Garcia, morreu na quinta-feira 3, aos 61 anos, após desmaiar durante uma partida de tênis. Ele foi levado a uma clínica na cidade colombiana de Santa Marta, mas não resistiu a um infarto fulminante, segundo os principais jornais do país.

Radamel King atuou como zagueiro em diversos clubes colombianos, como Junior Barranquilla, Independiente Santa Fé, Tolima e Independiente Medellín, entre as décadas de 70 e 80 e também defendeu a seleção de seu país na Olimpíada de Moscou em 1980. Fã do futebol brasileiro, batizou seu filho mais famoso em homenagem a Paulo Roberto Falcão.

O Monaco, clube de Falcao Garcia, expressou sua solidariedade ao jogador, que já viajou à Colômbia para o funeral do pai. “Nossos pensamentos estão com sua família, espero que ele possa ter o tempo necessário com os familiares e estaremos ao lado dele em seu regresso”, afirmou Thierry Henry, técnico da equipe, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4.

Diversos clubes, atletas e companheiros prestaram homenagens a Radamel García King nas redes sociais:

El AS Monaco presenta sus condolencias a Radamel Falcao y familia, tras el fallecimiento de su padre, Radamel García King. 🙏 pic.twitter.com/05rPvjaagy — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) January 4, 2019

Lamento mucho el fallecimiento de tu señor padre, @FALCAO, y te acompaño en tu dolor a la distancia. Un abrazo mi hermano y mucha fuerza. — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) January 4, 2019

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Radamel García King, padre de @FALCAO. Enviamos un mensaje de solidaridad y fuerza para él y toda su familia. — FCF (@FCF_Oficial) January 4, 2019

La #FamiliaROJA lamenta profundamente el fallecimiento de Radamel García King, hombre que defendió los colores del #Poderoso. Enviamos un abrazo a sus familiares. pic.twitter.com/47dHunNvFB — DIM (@DIM_Oficial) January 4, 2019

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Radamel García King. Un fraternal abrazo a toda su familia y mucha fortaleza en este difícil momento. pic.twitter.com/6ZWE00kqmw — Ind. Santa Fe (@SantaFe) January 4, 2019

