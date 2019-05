Quiz: teste seus conhecimentos sobre o futebol inglês

Liverpool e Tottenham se enfrentam na final da Liga dos Campeões neste sábado, 1º. A partida, além de definir o título, marca a ascensão e dominância inglesa na temporada europeia, confirmada também pelo bicampeonato do Chelsea na Liga Europa, na última quarta-feira, depois de golear o rival Arsenal na decisão, por 4 a 1.

Os ingleses não conquistam um título da Champions League desde 2012, quando o Chelsea levantou a taça. A Europa, após isso, foi “engolida” pelo futebol espanhol. Real Madrid e Barcelona venceram cinco das últimas seis edições do maior torneio continental. O aumento do poder financeiro dos clubes e atrativos da Premier League começam a dar frutos neste ano. Você sabe tudo sobre o torneio mais disputado do mundo? Teste seus conhecimentos no quiz: