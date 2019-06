A Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo. Este ano, a competição chega a sua 45ª edição e será mais uma vez disputada no Brasil – as outras edições em solo brasileiro aconteceram em 1919, 1922, 1949 e 1989. VEJA preparou um quiz com 19 perguntas para testar seus conhecimentos sobre a história, os recordistas e curiosidades sobre o campeonato. Divirta-se!