Sem torcida? A farra dos ingressos VIP na final da Libertadores

RIO DE JANEIRO – Entrar no Maracanã para assistir à final da Libertadores entre Palmeiras e Santos neste sábado, 30, não era para qualquer um. Muitos torcedores saíram de vários lugares do Brasil para tentar, sem sucesso, uma credencial para entrar no estádio – os ingressos físicos não foram vendidos por conta da pandemia do novo coronavírus. Os poucos privilegiados que ocuparam as arquibancadas foram convidados ou pela Conmebol e patrocinadores, ou por algum dos dois clubes.

A Conmebol estima que cerca de 5.000 pessoas estão no estádio para a decisão de logo mais entre os rivais paulistas. Os clubes receberam 250 ingressos cada para distribuir entre diretoria, famílias dos atletas e alguns torcedores. O conselheiro Carlos da Silva, 58, garantiu a sua entrada. “Conseguimos pelo clube. A Conmebol mandou direto para a nossa diretoria, que nos repassou”, afirmou pouco antes de entrar no Maracanã.

Uma turma de palmeirenses deu muita sorte. Com um histórico de assistir aos jogos juntos, todos os amigos conseguiram credenciais para a partida. “Cada um conseguiu por um caminho. Fui convidada por uma amiga que conseguiu uma credencial com a Fox Sports [dona dos direitos de transmissão da competição na TV fechada], estou como uma sortuda acompanhante dela”, revelou Clara Paiva, 24.

O setor todo abaixo das cabines de imprensa ocupado pelas torcidas de #Palmeiras e #SantosFC pic.twitter.com/Q65sptK16s — Alexandre Senechal (@alesenechal) January 30, 2021

Continua após a publicidade

“Quando a gente soube que tinha uma porcentagem de convidados, começamos a acionar todo mundo que conhecíamos. Nos agarrar na minha oportunidade que tínhamos. E deu certo”, conta a amiga Marcela Amstalden, 25 anos, que conseguiu sua credencial com uma amiga que trabalha no SBT.

Até celebridades estão presentes nas arquibancadas e tribunas do Maracanã. O Santos convidou ídolos do passado. Pelé recusou, mas seu fiel escudeiro Pepe, aos 85 anos, compareceu ao estádio. Do lado palmeirense, um dos convidados foi Hugo Hoyama, decacampeão pan-americano no tênis de mesa. “Me sinto muito feliz e honrado com isso de poder estar aqui podendo dar uma força para o Verdão. Expectativa é muito grande. Meu palpite é 3 a 1 pro Verdão”, disse em entrevista a PLACAR.

Obrigado pelo convite feito pelo #Palmeiras , obrigado mesmo! Nunca imaginava estar presente num jogo tão importante como esse! Com muito cuidado e segurança, passarei muita energia positiva para o nosso Verdão!!! pic.twitter.com/PwMHI53A2O — Hugo Hoyama (@hugohoyama) January 30, 2021

Continua após a publicidade

Os torcedores das duas equipes se reúnem na arquibancada Oeste Inferior do Maracanã. A entrada foi feita pacificamente e de forma conjunta, mas palmeirenses e santistas se dividiram dentro do estádio, com o lado verde ocupando o lado direito das cabines de imprensa e o alvinegro mais à esquerda. Aparentemente, o número está bem dividido, mas os palmeirenses fazem mais barulho nos momentos que antecedem a partida.