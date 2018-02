Quem pode conquistar a tríplice coroa europeia em 2018?

A chamada Tríplice Coroa europeia representa a conquista dos três principais títulos que uma equipe do continente pode faturar em uma mesma temporada: a Liga dos Campeões, o campeonato e a copa nacional. Das 16 equipes nas oitavas de final do torneio europeu, que começa na próxima semana, apenas três não têm qualquer chance de alcançar o feito, já conquistado oito vezes na história.

O Barcelona, da Espanha (2008/2009 e 2014/2015), o Celtic, da Escócia (1966/1967), o Ajax (1971/1972) e o PSV (1987/1988), ambos da Holanda, o Manchester United, da Inglaterra (1998/1999), a Inter de Milão, da Itália (2009/2010) e o Bayern de Munique, da Alemanha (2012/2013) são as equipes que já conseguiram a meta.

Neste ano, veja quais equipes têm a possibilidades de conquistar a Tríplice Coroa europeia:

Grandes (7)

Bayern de Munique – É líder do Campeonato Alemão e tem 18 pontos de vantagem para o segundo colocado, Bayer Leverkusen. Classificou-se à semifinal da Copa da Alemanha ao vencer o Paderborn por 6 a 0.

Manchester City – É líder do Campeonato Inglês, com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, Manchester United. Joga a quinta rodada da FA Cup contra o Wigan.

PSG – É líder do Campeonato Francês, com onze pontos de vantagem para o segundo colocado, Olympique de Marselha. Jogará as quartas de final da Copa da França, após eliminar o Sochaux nesta terça-feira, mesmo desfalcado de Neymar, com uma goleada por 4 a 1.

Barcelona – Líder do Campeonato Espanhol, com nove pontos de vantagem para o segundo colocado, Atlético de Madri. Venceu a primeira partida semifinal da Copa do Rei, contra o Valencia, e está perto da final.

Shakhtar Donetsk – É líder do Campeonato Ucraniano, com três pontos de vantagem para o Dínamo. Está na semifinal da Copa da Ucrânia.

Porto – É líder do Campeonato Português, dois pontos à frente de Benfica e Sporting. Joga a semifinal da Taça de Portugal contra o Sporting.

Juventus – Vice-líder do Campeonato Italiano, a um ponto do líder Napoli. Venceu a primeira semifinal e está perto da decisão da Copa da Itália.

Médias (2)

Basel – É vice-líder do Campeonato Suíço, cinco pontos atrás do Young Boys. Joga a semifinal da Copa da Suíça contra o Young Boys.

Besiktas – Quarto colocado do Campeonato Turco, a seis pontos do líder Istanbul. Está na semifinal da Copa da Turquia.

Baixas (4)

Manchester United – É vice-líder do Campeonato Inglês, 13 pontos atrás do líder e rival City. Joga a quinta rodada da FA Cup contra clube ainda indefinido.

Chelsea – Quarto colocado no Campeonato Inglês, está a 19 pontos do líder. Joga a quarta rodada da FA Cup contra o Hull City.

Tottenham – É apenas o quinto colocado no Campeonato Inglês, a 20 pontos do líder. Joga a quarta rodada da FA Cup contra o Newport County.

Sevilla – É o sexto colocado no Campeonato Espanhol, 25 pontos atrás do líder Barcelona. Empatou a primeira partida semifinal da Copa do Rei, contra o Leganés e ainda pode chegar à final.

Nenhuma (3)

Liverpool – Foi eliminado pelo West Bromwich na quarta rodada da FA Cup.

Real Madrid – Eliminado pelo Leganés nas quartas de final da Copa do Rei.

Roma – Eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália, pelo Torino.