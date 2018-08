Quem paga mais: Brasileirão, Libertadores ou Copa do Brasil?

Por que priorizar uma competição em detrimento de outra no segundo semestre do futebol brasileiro? A resposta muitas vezes é simples: o dinheiro. A Copa do Brasil, em 2018, tornou-se o campeonato mais rentável aos finalistas, ficando à frente de Campeonato Brasileiro e dos torneios sul-americanos. Além de garantir uma vaga na Libertadores de forma mais fácil e rápida que o Brasileirão, o torneio paga muito mais.

Neste ano, o campeão receberá 50 milhões de reais de premiação, enquanto o vice receberá 20 milhões de reais. A premiação do Campeonato Brasileiro ainda não foi divulgada, mas baseando-se em 2017, o campeão recebeu 18,1 milhões de reais, enquanto o vice recebeu 11,4 milhões.

O Mundial de Clubes, apesar de ser um sonho de consumo dos times brasileiros, paga menos que Libertadores e Copa do Brasil.