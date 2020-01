Quem é Quique Setién, novo técnico do Barcelona

O Barcelona decidiu demitir o técnico Ernesto Valverde depois de duas temporadas e meia e, segundo os principais jornais espanhóis, seu substituto já foi definido: é o também espanhol Quique Setíen, sem clube desde maio o ano passado, quando deixou o Real Betis. O anúncio oficial deve ser realizado ainda nesta noite.

Setíen, que não possui nenhum título na carreira, não chega a ser um treinador da “nova geração”, já que em setembro completou 61 anos. Ele não teve tanto destaque como meio-campista do Racing Santander e do Atlético de Madrid, entre outros, entre as décadas de 70 e 90, e demorou a deslanchar como treinador, mas conseguiu destaque, especialmente no Betis, com sua filosofia ofensiva.

Setíen começou a se destacar sob comando do modesto Lugo, das ligas inferiores espanholas, entre 2009 e 2015. Em seguida, fez duas boas temporadas pelo Las Palmas e acertou sua ida para o Betis. Sua forma de trabalhar contraria o futebol pragmático e baseado apenas em resultados. Prioriza o ataque, com marcação alta, pressão sobre os adversários e manutenção da posse de bola, ideias similares às do técnico Pep Guardiola, do Manchester City.

Em novembro de 2018, seu Betis superou o Barcelona por 4 a 3 em pleno Camp Nou, na última derrota em casa do time catalão. Na ocasião, Setíen foi surpreendido com um presente do volante Sergio Busquets, do Barcelona. “Para Quique, com apreço e admiração por sua maneira de ver o futebol”, escreveu o espanhol, na assinatura para o treinador.

Na época, Setíen agradeceu a gentileza com elogios ao seu agora novo clube. “É um grande feito por tudo que estamos fazendo, porque muitas pessoas não têm certeza sobre esse estilo de jogo. (…) Sempre admirei o tipo de futebol do Barcelona, desde que eu era jogador. Eu vinha jogar aqui no Camp Nou e nunca tocava na bola.”

Mas apesar do jogo vistoso, Setién foi demitido pelo clube sevilhano depois de terminar em uma frustrante décima colocação do Campeonato Espanhol 2018/2019, fora das ligas europeias. De acordo com o jornalista brasileiro Fernando Kallás, do diário espanhol AS, Setién chegou a ser oferecido neste ano ao São Paulo, que não quis abrir negociação.

Um pouco de informação de bastidores pra vocês: Quique Setién, favorito pra novo técnico do Barcelona, podia ter sido técnico do São Paulo há poucas semanas… Mas o São Paulo achou q ele não tinha nome suficiente pra ser o treinador do clube… 🤷‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/3uCu8Dk0JR — Fernando Kallás (@fernandokallas) January 13, 2020

Antes de acertar com Setién, o Barcelona tentou a contratação do velho ídolo Xavi Hernández, que recusou o convite em respeito a Valverde e também ao contrato que mantém com o Al-Sadd, do Catar, clube que lhe deu sua primeira oportunidade na nova função.

O Barcelona está empatado com o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol, mas sem a solidez dos últimos anos. O acúmulo de frustrantes eliminações, como para o Liverpool na semifinal da Liga dos Campeões, em 2019, e para o Atlético de Madri na última semana, pela Supercopa da Espanha, pressionaram Valverde, que teve reunião com a diretoria do clube nesta segunda-feira, 13, na qual sua saída foi selada.