Quem é Osmar Loss, o sucessor de Carille no Corinthians

Osmar Loss é o novo treinador do Corinthians. O sucessor de Fábio Carille, que se transferiu ao Al Wehda, da Arábia Saudita, ainda é pouco conhecido do grande público, mas chega respaldado pelos feitos obtidos nas categorias de base do clube. Tratado há anos como uma aposta da diretoria, o treinador gaúcho de 42 anos lapidou talentos como Maycon, Pedrinho, Pedro Henrique, Malcom e Guilherme Arana. Em tempos de crise financeira, sua capacidade para trabalhar com os jovens deve ser seu principal trunfo.

Loss tem pouca experiência no futebol profissional: comandou o Juventude, em 2009, o Internacional como interino em 2011 e 2012, e o Bragantino por alguns meses, em 2015. Após diversos títulos na base do Inter, foi contratado no final de 2013 pelo Corinthians, na segunda investida do time. Gaúcho de Passo Fundo, mostrou ideias que agradavam a diretoria pela proximidade com Mano Menezes e Tite, e foi preparado para um dia assumir a equipe profissional.

O objetivo, é claro, só foi alcançado com o sucesso na base. Loss foi o treinador de maior sucesso do sub-20 corintiano: logo na sua primeira Copa São Paulo, em 2014, assumiu uma equipe que caíra precocemente em todos os torneios que disputou no ano anterior, e foi vice-campeão do torneio, perdendo a final para o Santos.

Mais importante que isso: mostrou ao profissional um promissor Malcom, ainda aos 16 anos. O habilidoso atacante canhoto acabou sendo titular da equipe já naquele ano e ajudando bastante na conquista do título Brasileiro de 2015. Depois, o atleta rendeu cerca de 30 milhões de reais na sua venda ao Bordeaux.

Em 2015, semanas depois de assegurar a conquista do Brasileiro sub-20, ele foi além: montou um time que dominou os adversários no título da Copinha de 2015, com destaque para a vitória por 3 a 0 na semifinal, contra um São Paulo de notória boa geração da base (Luiz Araújo e David Neres estavam entre os tricolores). Os frutos foram vários: Caíque França, Léo Príncipe, Marciel e, principalmente, Guilherme Arana e Maycon.

Depois de ser cedido para o Bragantino, mas não conseguir se estabelecer no time do interior, Loss voltou para outras campanhas de sucesso. Em 2016, contando mais uma vez com Maycon, acabou perdendo o título nos pênaltis para o Flamengo, em mais uma final. Daquela equipe, destacaram-se Léo Santos, ainda no profissional, e Léo Jabá, vendido para o Akhmat Grozny, da Rússia, no ano passado.

Para fechar, em 2017, pouco antes de ser chamado para integrar a comissão técnica de Fábio Carille como auxiliar, Loss comandou sua última Copinha, com mais um título. De quebra, entregou para o profissional o agora lateral-direito Mantuan, o lateral-esquerdo Carlos, reserva naquela campanha, e o destaque da companhia: o meia Pedrinho, suplente no ano anterior, hoje titular da equipe adulta.

Os comandados por Loss que atuaram no profissional:

Goleiros

Caíque França

Zagueiros

Léo Santos

Pedro Henrique

Rodrigo Sam

Laterais

Léo Príncipe

Mantuan

Guilherme Arana

Guilherme Romão

Volantes

Warian

Maycon

Marciel

Meias

Zé Paulo

Matheus Pereira

Pedrinho

Atacantes

Malcom

Gustavo Tocantins

Carlinhos