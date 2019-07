Quem é o jovem João Félix, o quarto jogador mais caro da história

O Atlético de Madri anunciou na tarde desta quarta-feira, 3, a contratação de um dos atletas mais procurados do mercado de transferências europeu: o meia-atacante português João Félix, de 19 anos, revelação do Benfica e da seleção de Portugal.

Para isso, o clube da capital espanhola desembolsou 126 milhões de euros (543 milhões de reais) por um acordo de sete temporadas. Félix se torna, portanto, o quarto atleta mais caro de todos os tempos, atrás apenas de Neymar (222 milhões de euros), Philippe Coutinho (145 milhões de euros) e Kylian Mbappé (€ 135 milhões de euros), segundo dados do site Transfermarkt.

Para confirmar a negociação, o Atlético publicou um vídeo em que o jovem atacante aparece admirando obras do Museu do Prado de Madri, que comemora seu bicentenário neste ano, e no qual destaca seu “puro talento”.

Félix é um jogador alto (1.80m) e franzino, de rara qualidade de passe, visão de jogo e finalização. É tratado em seu país como um fenômeno é possível sucessor de Cristiano Ronaldo como líder da seleção.

O Atlético de Madrid acredita que ele pode ser o substituto ideal para o francês Antoine Griezmann, autor de 133 gols em cinco temporadas e que já anunciou sua saída do clube ao término da temporada recém encerrada.

O garoto nascido na cidade de Viseu estreou na equipe principal do Benfica há apenas um ano e marcou 20 gols e deu 11 assistências em 43 partidas. A imprensa especulou durante meses sobre um grande interesse do Manchester City de Pep Guardiola, mas Félix acabou optando pelo projeto oferecido pelo argentino Diego Simeone.

No início de junho, Félix brilhou com a seleção de Portugal, acompanhando Cristiano Ronaldo no ataque contra a Suíça (3-1), na Liga das Nações que os portugueses conquistaram diante de sua torcida. Na ocasião, disse estar vivendo um sonho de poder atuar ao lado do ídolo Cristiano Ronaldo.