Quem é o 4 de Julho, adversário do São Paulo na Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil tem início nesta terça-feira, 1º, com um duelo inusitado entre um dos clubes mais tradicionais do país, o São Paulo, atual campeão paulista, e o 4 de Julho, equipe do interior do Piauí fundada em 1987. O jogo de ida da terceira fase acontece no Estádio Albertão, em Teresina, a partir das 21h30, com transmissão do Sportv e do Premiere. O jogo de volta acontece no próximo dia 8, no Morumbi.

Orgulho de Piripiri, cidade com pouco mais de 60.000 habitantes, a 178 km da capital, o campeão piauiense de 2020 chega para o embate contra o Tricolor bastante animado, após eliminar na Copa do Brasil o Confiança, clube sergipano da segunda divisão nacional, e o Cuiabá, time que estreou na Série A do Brasileirão no último fim de semana.

Torcedores e funcionários do Colorado, portanto, já se permitem sonhar com uma nova façanha na sexta participação do clube no torneio (as outras foram em 1993, 1994, 2000, 2005 e 2012). “O favoritismo é total pro São Paulo e nós somos a zebra. O futebol, muitas vezes, reserva surpresas, a Copa do Brasil já teve muitas. Quem sabe não somos uma?”, disse Fernando Tonet, treinador que assumiu a vaga deixada por Flávio Araújo e fará sua estreia pelo 4 de Julho nesta noite.

“Nós teremos uma postura de um time que quer a classificação. Dentro das possibilidades, tentaremos agredir o São Paulo, sem medo, pra realizarmos dois grandes jogos e conseguir a classificação”, completou o treinador escolhido para dirigir o time na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão.

A “casa” do Colorado é a Arena Ytacoatiara, com capacidade para 8.000 torcedores, mas, por pedido da Federação Piauiense de Futebol, a partida foi transferida para o Albertão, na capital. O treinador da equipe afirmou que os atletas estão acostumados e isso não deve ser uma desculpa. A comissão técnica afirmou estar trabalhando bastante o lado anímico dos atletas, além do tático. “Precisamos tentar passar tranquilidade e reduzir a ansiedade dos jogadores. Dizer a eles que temos condições de ser uma surpresa e passar de fase.”

Para o duelo desta noite, o clube quatro vezes campeão piauiense contará com a estreia do meia Lucas Pederzoli, formado no Vasco, que estava no Tiradentes. Outro destaque do time é o goleiro Jaílson, que brilhou na decisão por pênaltis diante do Cuiabá na fase anterior.

Surpreendente em campo, o Quatro também celebra a boa fase nas redes sociais. Segundo a assessoria do clube, o número de interações no Twitter na última semana ultrapassou 150.000 e o crescimento em número de seguidores (atualmente mais de 7.000) é relevante. “Os números cresceram muito e ganhamos relevância grande no meio. Gostamos de manter o bom humor e a interação com o público, hoje um clube de futebol está muito além das quatro linhas”, afirmou Cayo Vinicius, responsável pelas mídias sociais do 4 de Julho.

Bom dia. É HOJE MESMO. 🤩🇮🇩 — 4 de Julho EC⁴ᴰᴶ🇮🇩 (@4dejulhopi) June 1, 2021