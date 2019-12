Quem é Jesualdo Ferreira, treinador português que deve assumir o Santos Técnico de 73 anos foi tricampeão nacional pelo Porto; seu contrato com o clube paulista deve ser de apenas uma temporada Por Da Redação - 23 dez 2019, 10h26

De acordo com a Gazeta Esportiva, o Santos acertou neste domingo a contratação do técnico Jesualdo Ferreira para substituir o argentino Jorge Sampaoli a partir de 2020. O contrato é de 12 meses. Os membros da comissão técnica ainda serão definidos e o português de 73 anos terá liberdade para escolher os profissionais.

A negociação foi concluída pelo diretor técnico William Thomas e Jesualdo virá ao Brasil nos próximos dias para formalizar. O vínculo curto, de um ano, foi um desejo tanto do presidente José Carlos Peres, mandatário por mais uma temporada, quanto do treinador.

Jesualdo Ferreira é técnico desde 1981 e dirigiu equipes como Benfica, Porto e Sporting em Portugal e Málaga na Espanha. Segundo o comentarista Paulo Vinicius Coelho, do canal por assinatura Fox Sports, foi Jesualdo “quem começou a junção academia-campo, a mistura do conhecimento adquirido nas ruas e nos gramados com o sedimentado na universidade.”

Nesse período, ainda de acordo com PVC, essa geração de técnicos portugueses que venceu 71 troféus em 29 países no século 21 – incluindo os dois títulos conquistados por Jorge Jesus no Flamengo. Jesualdo está livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, e cogitou se aposentar recentemente.

(com Gazeta Press)