Quem é Gustavo Gómez, novo zagueiro do Palmeiras

O Palmeiras acertou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Milan. O defensor de 25 anos ficará no clube inicialmente por uma temporada. O reforço deve chegar ao Brasil na quarta-feira, incorporado ao elenco e incluído na lista de inscritos para a disputa das oitavas de final Copa Libertadores.

Gómez e Palmeiras já mantinham contato desde o começo do ano. Em janeiro, o clube alviverde negociou o colombiano Yerry Mina ao Barcelona e se aproximou de acerto com o zagueiro do Milan. Naquela ocasião os altos valores afastaram a diretoria de concretizar o negócio. Nas últimas semanas as conversas se intensificaram, até o acordo ser selado no começo da tarde desta terça.

Revelado pelo Libertad, Gómez iniciou sua carreira em 2011, e jogou no Paraguai até 2014. Neste ano, se transferiu para o Lanús da Argentina, onde ficou até 2016. Na passagem, durante a Copa Argentina de 2015, ficou marcado por uma agressão a Carlos Tevez com um carrinho violento por trás e acabou expulso.

Desde 2016, estava no futebol italiano, defendendo o Milan. Na última temporada foi pouco aproveitado e participou somente de uma partida oficial, ao entrar nos dez minutos finais do confronto com o Áustria Viena, pela Liga Europa.

O zagueiro de 1,85 metro lembra as características de Mina por ser forte no jogo aéreo e na construção de jogadas ofensivas. No Milan, em sua primeira temporada, fez onze partidas oficiais. Pela seleção paraguaia, somou 27 jogos e dois gols desde 2013.