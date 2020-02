Quem é Erling Haaland, a jovem estrela que brilhou contra o PSG

Erling Braut Haaland já é uma estrela do futebol mundial. O atacante norueguês de 19 anos foi o protagonista do Borussia Dortmund diante do PSG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, ao marcar os dois gols da vitória alemã por 2 a 1 – Neymar descontou para os visitantes no Signal Iduna Park. O goleador canhoto chegou a 10 gols em sete jogos no torneio, contando as partidas que fez pelo seu ex-clube, o Red Bull Salzburg, da Áustria, na primeira fase.

Haaland, aliás, já pode ser considerado uma pechincha para o Dortmund, que pagou “apenas” 22 milhões de euros (cerca de 99 milhões de reais) para tirá-lo do clube austríaco, vencendo a concorrência com gigantes como Manchester United, Barcelona e Juventus, entre outros. Somando jogos pelos dois clubes, Haaland já tem 39 gols e 8 assistências em 29 partidas na atual temporada.

Haaland começou a ganhar notoriedade internacional ao marcar nove gols em uma partida da Copa do Mundo sub-20 na Polônia, em 2019. Jogador formado no Bryne e com passagem pelo Molde, ambos da Noruega, Haland nasceu em 2000 na cidade inglesa de Leeds. Ele é filho de um conhecido atleta norueguês, Alf-Inge Haland, que atuou por Leeds United e Manchester City e, em 2003, encerrou a carreira precocemente depois de uma entrada violenta de Roy Keane, do Manchester United.

O artilheiro norueguês de 1,94 m tem um estilo semelhante ao do brasileiro Adriano Imperador em seu auge. Tem o chute forte de esquerda e a força física como principais atributos, mas também exibe boa técnica. Pratica meditação, o que explica a comemoração de seus gols diante do PSG.

“Apesar de muitas ofertas de grandes clubes de toda a Europa, Erling Haaland optou pela proposta do Borussia Dortmund e a perspectiva que lhe mostramos. Nossa persistência valeu a pena”, celebrou Hans- Joachim Watzke, CEO do Borussia Dotmund no dia de sua apresentação.

O jogador também explicou sua decisão em entrevista à Bundesliga. “O clube disse diretamente: ‘Precisamos de você no ataque. Gostamos do seu estilo de jogo e queremos tê-lo aqui’. Eu gostei de como eles falaram comigo na época e foi isso que que me fez decidir. Foi quando senti que eu e o Dortmund combinávamos bem”.É pouco provável que Haaland, que trabalha com o controverso agente italiano Mino Raiola, permaneça no clube alemão por muitos anos.