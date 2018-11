Quatro equipes disputam duas vagas para a Série A do Brasileiro

Atlético-GO, Avaí, CSA e Ponte Preta entram na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B lutando por duas vagas restantes na Série A. O campeão Fortaleza conquistou o acesso no dia 3 de novembro, em vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-GO em Goiânia. Neste sábado (17), o Goiás foi o segundo clube a garantir o acesso ao vencer o Oeste, de virada, em Barueri, por 3 a 1.

O principal jogo da última rodada será entre o terceiro colocado Avaí e a quarta colocada Ponte Preta, em Florianópolis. O empate garante o Avaí na primeira divisão. Quem vencer a partida também garante o acesso. Ambos podem subir juntos, dependendo dos resultados de CSA e Atlético-GO. Atualmente a Ponte está empatada em pontos e número de vitórias com o CSA, mas leva vantagem no saldo de gols (12 a 10).

O clube alagoano tem a situação mais cômoda entre os times que lutam pela última vaga do acesso. O CSA enfrenta o já rebaixado Juventude em Caxias do Sul e garante acesso em caso de vitória simples. Outros resultados podem levar a equipe à Série A, mas dependeria do resultado de outras equipes. Pode ser a primeira equipe alagoana na primeira divisão desde 1986, quando CSA e CRB participaram do torneio.

A situação mais delicada é do Atlético-GO, que precisa golear o Paysandu em Belém e ainda torcer para derrotas de CSA e Ponte Preta.

Jogos que valem o acesso na última rodada

Sábado, 24 de novembro, às 17 horas

Juventude x CSA (estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul)

Avaí x Ponte Preta (estádio Ressacada, Florianópolis)

Paysandu x Atlético-GO (estádio Curuzu, Belém)

A situação de cada um:

Avaí

Empate ou vitória: Acesso

Derrota: Sobe caso o CSA não vença o Juventude

Ponte Preta

Vitória: Acesso

Empate: Sobe caso o CSA não vença o Juventude

Derrota: Sobre caso o CSA também perca e o Atlético-GO não goleie. A decisão dependeria do saldo de gols

CSA

Vitória: Acesso

Empate: Sobe caso a Ponte Preta perca para o Avaí

Derrota: Sobe caso a derrota da Ponte Preta para o Avaí seja por um resultado pior, com uma diferença de dois gols a mais; Dependeria também de empate, derrota ou vitória magra do Atlético-GO

Atlético-GO

Vitória: sobe em caso de goleada e derrotas de CSA e Ponte Preta

Empate ou derrota: Não sobe