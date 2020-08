Quarta de Copa do Brasil e Brasileirão; como assistir aos jogos

A Copa do Brasil voltou nesta terça-feira, 25, com classificações do Fluminense, da Ponte Preta e do América-MG. Outras dez equipes entram em campo nesta quarta-feira, 26, para buscar uma vaga na quarta fase do torneio, com jogos a partir das 16h (horário de Brasília). Destaque para Goiás e Vasco da Gama, duelo entre times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, por sua vez, também tem duas partidas no dia.

A quinta rodada foi realizada quase inteira no final de semana. Apenas um jogo ficou para esta quarta: Corinthians e Fortaleza se enfrentam em São Paulo, na Arena Corinthians, às 21h30. A Globo transmite a partida na TV aberta para vários estados (SP, PR, SC, MS, MT, TO, CE e PE) e o canal por assinatura Premiere exibe o duelo para todo o Brasil.

São Paulo e Athletico Paranaense também entram em campo pelo Brasileirão, mas a partida é válida pela 11ª rodada. O confronto foi antecipado pela CBF para tentar desafogar o calendário apertado pós-parada por conta da pandemia do novo coronavírus, por conta de compromissos das duas equipes pela Libertadores, que recomeça em setembro. O jogo é mais um daqueles que sofrerá um “apagão”, e não terá transmissão televisiva.

Pela Copa do Brasil, as cinco partidas terão transmissão pelos canais fechados do Grupo Globo: o SporTV e o Premiere. Apenas os dois duelos das 21h30 também serão transmitidos pela TV aberta. Goiás e Vasco é o jogo nacional da emissora carioca (exceto para as praças que transmitirão Corinthians e Fortaleza), enquanto Vitória e Ceará será exibido pela TV Bahia, afiliada da Globo no estado.

Confira a situação de cada partida da terceira fase da Copa do Brasil e as informações sobre os duelos desta quarta-feira:

– CRB x Cruzeiro, 16h, Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Na Série B pela primeira vez na sua história, o Cruzeiro perdeu o jogo de ida para o CRB por 2 a 0 em pleno Mineirão, com dois gols de Léo Gamalho – artilheiro da segunda divisão (seis gols) e vice-artilheiro da Copa do Brasil (quatro gols, dois atrás de Nenê, do Fluminense). Precisa vencer por três gols de diferença para se classificar.

– América-RN x Juventude, 16h, Arena das Dunas, Natal-RN

Ainda esperando o início da Série D em setembro, o América-RN conseguiu um bom empate por 1 a 1 no jogo de ida contra o Juventude, em Caxias, um adversário que está duas divisões acima no futebol nacional. Quem vencer a partida desta quarta-feira passa.

– Paraná x Botafogo, 19h, Estádio Durival Britto e Silva, Curitiba-PR

O líder da Série B precisa reverter o resultado contra um time que está em boa fase, invicto na primeira divisão. O Botafogo venceu a partida de ida, no Rio de Janeiro, por 1 a 0 e passa para a quarta fase com um simples empate no Paraná.

– Vitória x Ceará, 21h30, Estádio Barradão, Salvador-BA

O duelo nordestino da terceira fase da Copa do Brasil mostra uma pequena vantagem para o lado cearense. Na ida, Rafael Sobis garantiu a vitória do Ceará por 1 a 0 e basta um empate contra o Vitória nesta quarta para se classificar.

– Goiás x Vasco, 21h30, Estádio da Serrinha, Goiânia-GO

Ainda sem o “Ramonismo”, a forma como os torcedores chamaram o estilo de jogo mais alegre do Vasco após a saída de Abel Braga e a chegada de Ramon Menezes como técnico, o Cruz-Maltino perdeu o jogo de ida por 1 a 0 dentro de casa. Precisa vencer por dois gols de diferença em Goiânia para passar.

