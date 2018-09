Enquete: qual o substituto ideal para Osmar Loss no Corinthians?

Destituído do cargo de treinador do Corinthians após derrota de 2 a 1 para o Ceará na quarta-feira, em Fortaleza, Osmar Loss voltou para a função de auxiliar, mas ainda não tem um novo “chefe”. Algumas opções estão no mercado para suprir a vaga aberta no clube.

De Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro com a equipe em 1998 a Roger Machado, ex-técnico do rival Palmeiras, adversário do próximo domingo, há algumas opções sem emprego atualmente. Vote abaixo em quem deve ser o novo comandante do Corinthians: