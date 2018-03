Qual é o nome mais contestado da convocação de Tite?

Apesar dos ótimos resultados e do grande crédito com os torcedores, o técnico Tite não escapou de contestações nesta segunda-feira após convocar a seleção brasileira para os últimos testes antes da lista final para a Copa do Mundo da Rússia, contra Rússia e Alemanha, no fim do mês. Além dos novatos Willian José, da Real Sociedad, e Anderson Talisca (Besiktas), o treinador apostou em jogadores que não são unanimidade, como o goleiro Neto, o lateral Fagner, do Corinthians, o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Fred e os atacantes Taison e Willian. Quais destes atletas não merecia ser convocado? Vote na enquete:

A lista completa de convocados:

Goleiros

Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Neto (Valencia)

Laterais

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Geromel (Grêmio)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Meio campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Paulinho (Barcelona)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Anderson Talisca (Besiktas)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Douglas Costa (Juventus)

Taison (Shakhtar Donetsk)

Willian José (Real Sociedad)