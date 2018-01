PSG vence o Rennes e avança para a final da Copa da Liga

O Paris Saint-Germain está na final da Copa da Liga da França. No começo da noite desta terça-feira, o time da capital visitou o Rennes, em jogo único pelas semifinais da competição e saiu vencedor por 3 a 2. Após abrir 3 a 0, com gols marcados pelos defensores Meunier e Marquinhos e pelo meia Lo Celso, o PSG passou por um sufoco no final da partida, após Sakho e Prcic descontarem para o Rennes.

Com a vaga na decisão garantida, o time de Paris que esperar para conhecer seu próximo adversário. Isso porque o outro duelo da semifinal, entre os tradicionais Monaco e Montpellier, será realizado nesta quarta-feira, às 18h05 (de Brasília).

A decisão da Copa da Liga da França, também em jogo único, será realizada no dia 30 de março.

Além da grande noite do PSG, o duelo foi marcado por uma atuação de gala do craque brasileiro Neymar, que foi muito participativo apesar de não ter balançado as redes. Outro destaque foi que o árbitro de vídeo foi decisivo durante vários momentos. Por causa do auxílio do VAR, o árbitro Mikael Lesage anulou um gol para cada lado e também expulsou o atacante Kylian Mbappé, no começo do segundo tempo.

